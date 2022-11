Elicottero scomparso dai radar | 7 persone a bordo | tra loro anche 2 bambini

AGI - Uncon a bordo 5 passeggeri e due membri di equipaggio, della compagnia aerea Alidaunia, è precipitato in un camoo nella zona di Apricena , nel Foggiano. Sull'viaggiavano alcuni turisti sloveni - tra cui due bambini - e un medico del 118. Il medico prestava servizio al 118 delle Isole Tremiti, da dove era decollato l', e stava tornando ...Sono sette le persone, e tra loro due bambini, a bordo dell''della ditta Alidaunia di Foggiadai radar verso le 10.30 di questa mattina . L'era partito alle 9.20 dalle Isole Tremiti, nel Foggiano. A bordo ci sono due membri dell'...Sono sette le persone, e tra loro due bambini, a bordo dell'' elicottero della ditta Alidaunia di Foggia scomparso dai radar verso le 10.30 di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...