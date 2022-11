Cortei per l’Ucraina Roma | «più di 100mila partecipanti» Conte | «No a invio armi senza Parlamento» Crosetto | «Sempre confronto con le camere»

Leggi su ilsole24ore

(Di sabato 5 novembre 2022) A Milano, nella manifestazione convocata dal leader del Terzo Polo Carlo Calenda, si riuniranno quelli che non coniugano la pace con la resa del. Ainvece il mondo del pacifismo avrà meno distinguo e più voci. L’associazionismo laico e cattolico, Acli e Arci, i sindacati, la Rete per il Disarmo, con le adesioni di Pd, M5s e l’Alleanza Verdi Sinistra Italia, sfileranno in corteo nella capitale per chiedere un «cessate il fuoco immediato» e un negoziato internazionale