La Stampa

Come i familiari dei desaparecidos , che nei tribunali argentini cercavano notizie dei loro, e ... Per questo le parole di Berlusconi e deisuscitano entusiasmo sui media di regime russi (...Ieri sul sito del magazine Vita.it è apparso un commento dal titolo assai chiaro: ', non basta chiedere la pace'. Abbonati per continuare a leggere Sei già abbonato Accedi Resta ... Cari pacifisti, vi scrivo: venite in Ucraina e capirete Via Ernesto Lugaro n. 15 00126 Torino - P.I. 01578251009 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.PADOVA - Lei aveva capito che stava facendo la storia «All’inizio no. Ma sono nato il 21 settembre, Giornata internazionale della Pace. Forse un po’ era scritto».