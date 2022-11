Viktorija Mihajlovic | selfie d’amore con Pellegri | “Ci siamo solo noi due”

Tag24

... ha voluto esprimere alcune considerazioni con una storia su Instagram che ha raccolto l'apprezzamento della figlia primogenita del tecnico. "La lettera d'addio di Sinisa- ha ...Apprezzato per la sincerità e per l'affetto nei confronti dei tifosi ,riceve lodi anche ... Anche la figlia, la più attiva della famiglia già nelle ore dell'addio, è tornata a far ... Viktorija Mihajlovic età, fidanzato, curiosità Viktorija Mihajlovic e Pellegri, la storia d'amore cattura i social. La figlia di Sinisa ha postato un selfie con l'attaccante del Torino ...Viktorija Mihajlovic età. Viktorija Mihajlovic è nata a Roma il 19 febbraio del 1997 ed è la figlia dell’allenatore di calcio Sinisa Mihajlovic e dell’ex soubrette televisiva degli anni ’90 Arianna ...