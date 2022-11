ilGiornale.it

Michaell'- cue, come in televisione, o improvvisava facendo affidamento al suo splendido, cordiale modo di condurre le interviste per cui era famoso. Per cui dovevamo mischiare questi ...... circa 30 milioni di euro tra immobili, società,e rapporti finanziari. D'altra parte l'... A ricoprire un ruolo alche le donne per le quali spesso il bossespressioni sessiste, intrise di ... Usava l'auto del Comune a sbafo, nei guai assessore di centrosinistra La domanda a cui vogliamo dare una risposta nel corso di questo articolo è la seguente: l’utilizzo di un impianto GPS su un auto aziendale usata dai dipendenti è da considerarsi sempre legale oppure ...L'ex-assessore di Campi Bisenzio (Firenze) Riccardo Nucciotti risulta indagato per peculato insieme ad un dirigente comunale: secondo gli inquirenti avrebbe utilizzato l'auto del Comune anche per ragi ...