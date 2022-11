Ultime Notizie – Ucraina | Putin | Evacuare i civili da Kherson

(Di venerdì 4 novembre 2022) (Adnkronos) – Il presidente russo, Vladimir, ha evidenziato la necessità digli abitanti della regione occupata didalle aree dei combattimenti. “Ora, ovviamente, coloro che vivono adevono essere allontanati dalla zona delle azioni più pericolose”, ha dettoin occasione della Giornata dell’Unità Nazionale, secondo quanto riporta l’agenzia Tass. “La popolazione civile non dovrebbe subire bombardamenti né offensive, controffensive o altre misure relative alle operazioni militari”, ha aggiunto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Il Sole 24 ORE

di Redazione Online Lein diretta sulla giornata politica del 4 novembre. Giorgia Meloni ha partecipato alla cerimonia per il Giorno dell'Unità nazionale e della Giornata delle Forze Armate. Alle 18 il Consiglio dei ...Al Centro il tempo migliorerà , salvopiogge sulle adriatiche. Al Sud è previsto invece maltempo residuo. Possibile una Novembrata di San Martino con sole e temperature miti, salvo disturbi al ... Ucraina ultime notizie. G7 contro Mosca: affama ucraini. Zelensky: annessioni russe annullano ... La sua ultima fatica sullo schermo d’argento è stata Tolo Tolo, in cui Zalone ha esordito alla regia. Pluripremiato, Zalone si dice pronto a ristabilire un contatto diretto col pubblico e, il festival ...La Superlega non arretra di un centimetro. Il progetto che non ha ancora visto la luce in maniera ufficiale non ha intenzione di fermarsi ed è pronto a tornate alla ribalta con un nuovo ...