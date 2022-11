Spoiler Uomini e Donne 4 novembre | Lavinia in crisi con Alessio

(Di venerdì 4 novembre 2022) La puntata del 4disarà incentrata sul prosieguo di quanto accaduto ieri. La scorsa messa in onda si è conclusa con un dibattito molto acceso tra Ida, Alessandro e Roberta. Ebbene, oggi si continuerà a parlare di questa faccenda e poi si passerà ai più giovani. Al centro dell’attenzione ci L'articolo proviene da KontroKultura.

e Donne,puntata di oggi: corteggiatore assente, Lavinia punta su Alessio Nella puntata odierna del talk dei sentimenti Mediaset si parlerà anche della tronista romana. La ragazza nei ...Parla di Detroit, di case degli orrori e diche non ci sanno fare con le donne, dell'America ...al solito problema che non è proprio facilissimo andare più a fondo di così senza fare. E ...Manca sempre meno all'uscita del primo teaser del 26esimo film di Detective Conan e, con esso, alla key visual realizzata direttamente da Gosho Aoyama: ...Il laboratorio di Vegapunk è teatro di un assalto a sorpresa negli spoiler di ONE PIECE 1065, ma nasconde anche segreti importanti.