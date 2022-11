Papa | uomo di fede rifiuta bestemmia guerra e corsa a riarmo

(Di venerdì 4 novembre 2022) Ilin Bahrein lancia un appello ai leader religiosi affinché rifiutino la. "Chi è religioso", ha sottolineato intervenendo al Forum per il Dialogo in corso ad Awali, "con forza dice 'no' ...

Ma l'amico della vittima, che esterrefatto ha assistito alla scena, ha riferito un'altra versione: quell'urlava insulti razzisti, per questo Miranda Romero lo riprendeva con il telefonino. E le ...Più tardi cadrà anche Stefano Recchioni, colpito alla testa da un colpo d'arma da fuoco sparato ad altezza d'nel caos da un carabiniere. Franco rimase ucciso sul colpo. Francesco, ferito, tentò ...ARICCIA (cronaca) - I fatti risalgono al 1 novembre. L'agricoltore, 62 anni, si sarebbe giustificato sostenendo di non aver compreso la gravità dell'accaduto ilmamilio.it - contenuto esclusivo E' s ..Occidente e Oriente “ sembrano due mari in tempesta ”, ma le loro liti devono ora essere “ricomposte per il bene di tutti”, perché in un mondo globalizzato o si naviga insieme o divisi si affonda. Con ...