No | il bodybuilder Doug Brignole non è morto per il vaccino anti-Covid

ArezzoWeb Informa

Due amici di infanzia, Mike Bender eChernack , hanno deciso di dare avvio a un pagina su ...A meno che non sia un'illusione ottica, questo bambino avrà una forza incredibile . 16. ...Due amici di infanzia, Mike Bender eChernack , hanno deciso di dare avvio a un pagina su ...A meno che non sia un'illusione ottica, questo bambino avrà una forza incredibile . 16. ... Che cosa è accaduto a Doug Brignole One of the most recent additions to this aggregate claim is the death of Doug Brignole, a 62-year-old bodybuilder who died at his California home on Oct. 13. Vaccine opponents latched onto his death, ...A 62-year-old bodybuilder who had heart disease died after contracting COVID-19. But vaccine opponents are falsely suggesting that he died from the COVID-19 vaccine. He didn’t. He’d been vaccinated 18 ...