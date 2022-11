Napoli | Spalletti prepara 4 cambi contro l’Atalanta | riecco Zielinski | il sostituto di Kvaratskhelia

Il primo big match della 13giornata oppone l'Atalanta alcapolista. Gasperini ha perso Muriel e in attacco lancia la coppia Lookman - Hojlund, con Zapata in panchina.deve fare a meno di Kvaratskhelia, out per una lombalgia: al suo posto ...... scrive L'Equipe in un pezzo dedicato alla squadra guidata da Luciano. Imbattuto in Serie A, capolista, ilha il miglior attacco del campionato con 30 gol segnati dopo 12 giornate. ...Dopo la gara del suo Napoli contro il Liverpool, Spalletti è stato oggetto in queste ore di alcune dichiarazioni.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...