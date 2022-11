Ibrahimovic | “I parenti dei giocatori diventano agenti Ma stai al tuo posto!”

Milan News

... i, mamma, papà, pensano di essere star: parlano ai giornali... Ma chi sei per parlare! Stai zitto, stai al tuo posto. Tuo figlio deve lavorare'. Il pensiero di Zlatana ...Proprio dalle questioni legate ad amici ecomincia Pimenta: 'Quando Paul ha finalmente ...- 'Cosa farà da grande Secondo me non lo sa ancora nemmeno lui, perché è ancora un grande ... Ibrahimovic: "I parenti ora diventano procuratori. Ma chi sei per parlare! Stai zitto, stai al tuo... Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, si è così espresso a CanalPlus sul potere degli agenti: "Quando un figlio diventa forte ha opportunità di guadagnare soldi e ...Zlatan Ibrahimovic parla così dell’influenza dei genitori sulla carriera dei giovani calciatori. Le sue dichiarazioni Zlatan Ibrahimovic ha ...