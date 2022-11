Guida TV | programmi di stasera | venerdì 4 novembre 2022

(Di venerdì 4 novembre 2022)aitv della prima serata di oggi,4.11., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Tale e Quale Show Varietà RAI2 S.W.A.T. Serie TV RAI3 La scelta di Maria Documentario RETE4 Quarto Grado Attualità CANALE5 Viola come il mare Fiction ITALIA1 Attacco a Mumbai: una vera storia di coraggio Film LA7 Propaganda Live Satira REALTIME Bake Off Italia: dolci in forno Docureality CIELO Grosse Bugie Film TV8 Masterchef Italia Talent Show NOVE Fratelli di Crozza Show first appeared on Ascolti Tv Blog.

