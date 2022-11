Festa delle Forze Armate | Mattarella | “Hanno reso l’Italia libera e democratica”

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il presidente della Repubblica, Sergio, all’Altare della Patria, venerdì 4 novembre, per la giornata dell’Unità nazionale e la. Poi, accompagnato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto,ha lasciato piazza Venezia in macchina, per raggiungere Bari dove continueranno le celebrazioni. In precedenza, dopo l’inno di Mameli, il presidente della Repubblica aveva ricevuto dai corazzieri la corona d’alloro e sotto le note della Leggenda del Piave era salito a deporla davanti al sacello del Milite ignoto, all’Altare della patria. Sergioalla cerimonia del 4 novembre. Foto Ansa/Riccardo AntimianiPresenti alla cerimonia la premier Giorgia Meloni e i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Oltre ...

