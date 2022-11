(Di venerdì 4 novembre 2022)pensa al futuro e il recente viaggio di Baccin in Sudamerica potrebbe essere servito per mettere la mani su un calciatore che...

Calciomercato.com

sul centrocampo: 'Candreva può fare sia la mezzala, sia l'esterno. Abbiamo recuperato pure Maggiore e nella settimana con tre partite vogliamo raschiare il barile per tirare fuori ...Forte con i deboli e debole con i forti. Poca luce su chi ruba (con evasione ed elusione) miliardi di euro ein faccia a quei pochi che hanno cercato in questi ultimi anni di condurre una vita dignitosa grazie al Reddito di cittadinanza. di Giovanni Caprio É quasi un'anomalia la spasmodica ... Fari puntati su Maturro, affare da 5 milioni: l'Inter può bloccarlo già a gennaio Il direttore sportivo del Napoli Giuntoli sta valutando l'idea di piazzare un nuovo colpo di calciomercato: fari puntati in casa del Cagliari ...Ripensare l'abitare (ed il possesso dell'immobile): è un tema affrontato oggi, a Roma, nella seconda giornata del 56° congresso nazionale del Notariato, in cui si son puntati i fari su 'cohousing', 'r ...