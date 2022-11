Europa League | Feyenoord-Lazio 1-0 | gol e highlights | VIDEO

La Roma batte il Ludogorets 3 - 1 all'Olimpico e si prende il secondo posto del girone che vale i play - off di. José Mourinho soffre, poi al 45' si gioca la carta Zaniolo che guadagna ...'Non si è limitato a investimenti convenzionali, ha fiuto per gli affari in un mondo che guarda con sospetto chi non compra solo palazzi e ristoranti' Db Barcellona (Spagna) 17/02/2022 -/ Barcellona - Napoli / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Gerard Pique' Giocatore, gran giocatore. Ma anche un abilissimo uomo d'affari. Un connubio che nel calcio viene vissuto ...al massimo tre gare nella fase a giorni di Europa League): abbiamo conquistato la prima vittoria dopo 6 incontri alle nostre giovanili (Under 17 e Youth League), con 2 pari e 4 ko. Annullato un gol a ...Lorenzo Pellegrini ha segnato due gol su rigore in Europa League: “Due rigori segnati nella stessa partita E’ molto importante essere sicuri di quello che si sta facendo e, in particolare, sapere già ...