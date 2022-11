Ucraina | la diretta – Ammainata la bandiera russa dall’amministrazione di Kherson | “Potremmo ritirarci a est del fiume Dnipro” Mosca testa un missile balistico

Sky Tg24

... l'interattivo - L'arma del freddo - Speciale - Sentieri di guerra Le notizie indal conflitto- Russia Punti chiave 15:23 Aiea verifica accuse bomba sporca, no attività non ...... "Totalmente allineate sull'" 'Siamo totalmente allineate sull', continueremo a essere fermi sulle sanzioni e rimarremo unite nel riaffermare il nostro sostegno all''. Questo, a ... Guerra Ucraina Russia, news. Aiea: nessuna prova di bomba sporca in centrali ucraine. LIVE Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...L'Aiea non ha trovato tracce di attività e materiali nucleari non dichiarati nelle strutture indicate dalla Russia dove, secondo Mosca, l'Ucraina starebbe fabbricando una "bomba sporca". Dopo le ...