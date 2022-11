Sharon Stone | ho un tumore fibroide | ma a una prima visita non è stato diagnosticato

Leggi su diredonna

(Di giovedì 3 novembre 2022) L’annuncio è arrivato direttamente dall’attriceche ha dichiarato di essere stata vittima di una diagnosi sbagliata ed esorta i suoi follower a chiedere sempre un secondo parere medico perché può salvare la vita.ha dichiarato sul suo profilo Instagram che dovrà effettuare un intervento chirurgico per rimuovere un grosso. Si tratta fortunatamente di una massa benigna che di conseguenza non dovrebbe avere particolari strascichi dopo l’intervento. Ciò che ha reso questo episodio più spiacevole di quanto possa essere una diagnosi tumorale in genere, èl’iter che ha portato alla scoperta. L’attrice ha infatti dichiarato di aver richiesto unadiagnosi in cui non erariscontrato ...