Seedorf | “Bennacer risolve i problemi in campo | è davvero bravo” | News

(Di giovedì 3 novembre 2022) Clarence, ex centrocampista del Milan, ha espresso il suo pensiero su Ismaeldopo la grande partita in Champions

Nell'estate del 2012 salutano il Milan Alessandro Nesta, Gennaro Gattuso, Clarence, Mark ... Il mercato sembra buono: arrivano Theo Hernandez, Rafael Leao, Ismael, Rade Krunic. Le cose ...In compagnia di Alessandro Nesta, Clarencee Gianfranco Zola , Paolo Maldini ha affrontato ... Rinnovo Leao: 'La volontà c'è, sia di rinnovare lui, cheche Kalulu. Ovviamente però ... Seedorf: "Bennacer In campo ti risolve tanti problemi, è davvero bravo" Tra i migliori in campo contro il Salisburgo c'è sicuramente Ismael Bennacer. Nel post-partita su Prime Video, l'ex centrocampista rossonero Clarence Seedorf ha parlato così ...Clarence Seedorf ha esaltato le qualità di Ismael Bennacer: l’algerino è un vero e proprio fattore del centrocampo del Milan Ospite a Prime Video, ...