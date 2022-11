«Non ci spaventano | i raver sono pronti a ripartire»

(Di giovedì 3 novembre 2022) Si susseguono in queste ore i commenti di giuristi e politici sul decreto anti-rave, mapoche invece le voci degli organizzatori, is, sicuramente anche per il loro storico L'articolo proviene da il manifesto.

AbitareaRoma

Il Bolsonaro autoritariopiace più "Il Brasile ha quasi quattro decenni di pieno esercizio della democrazia. Le minacce autoritarie e gli attacchi alla magistraturaun segmento ......il personaggio c'era già perché Namasl'avrebbe potuto vedere, per cui mi sono trovato bene. E poi fa parte di un genere, bello da fare, anche divertente in sé, mentre gli altri si, ... Pietralata, D’Elia (PD): offese e intimidazioni non ci spaventano Al 29' minuto del primo tempo l’attaccante coreano ha subito un bruttissimo colpo alla testa, che ha subito fatto preoccupare lo staff medico del club inglese Brutte notizie per il Tottenham di Antoni ...Khvicha Kvaratskhelia, avrebbe spaventato i propri tifosi del Napoli, spiegando come vorrebbe vincere la Champions League con il Real Madrid ...