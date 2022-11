Milano | furto di rame e resistenza a pubblico ufficiale | tre arresti

Sky Tg24

... " Gentile cliente, ti aspettiamo nel nuovo negozio di via San Martino 12F a. Per te sconto ...e dinamica dei contenuti caricati bloccando sul nascere eventuali tentativi di frode o did'......di una maxi rissa avvenuta mercoledì pomeriggio all'angolo tra via Padova e via Mosso a. L'... così hanno spiegato, per ildi un cellulare. A quel punto gli agenti hanno fatto salire uno di ... Furti in metropolitana a Milano: denunciate tre donne Milano, 3 nov. (Adnkronos) - Da qualche giorno avevano trovato un posto dove poter rubare rame, tanto dall'inizio di novembre si erano verificati già diversi disagi alla circolazione dei ...Sei persone sono accusate di aver commesso almeno otto furti e rapine nell’arco di due anni ... Sei persone, tutte residenti nel campo rom di Chiesa Rossa di Milano, sono stati arrestati dalla polizia ...