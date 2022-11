Leonardo corre nei primi nove mesi L’utile sfiora i 400 milioni

(Di giovedì 3 novembre 2022)spicca il volo con i conti deidell’anno. Il gruppo dell’aerospazio ha infatti chiuso il periodo tra gennaio e settembre con un utile netto ordinario in crescita del 69%, a 387di euro mentre è stata rivista al rialzo la guidance sugli ordini, da 15 a 16 miliardi. I ricavi sono risultati pari a 9,9 miliardi di euro in rialzo del 4%, mentre l’Ebita è salito a 619di euro, con un aumento del 9%. Bene anche l’Ebit pari a 552di euro, mentre il risultato netto si è attestato a 662di euro, riflettendo la plusvalenza realizzata con le cessioni dei business Global Enterprise Solutions e Advanced Acoustic Concepts diDrs. Unico neo, l’indebitamento netto, pari a 4,3 miliardi di ...

Milano Finanza

