I migliori trattamenti viso per avere la pelle più rilassata | senza chirurgia

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 3 novembre 2022) L’autunno è la stagione perfetta per rigenerare il, reimpostando la cura della, sicuramente trascurata in estate, conmirati. Lo afferma anche la psicodermatologia, ovvero la scienza che studia le connessioni frae cervello, che i massaggiprofessionali possono risollevare gli zigomi e affinare i lineamenti, oltre a fare molto bene allo spirito. Per chi dovesse vedere il suospento, magari con più rughe o con le macchie, non deve per forza pensare di infilarsi degli aghi in faccia, nel tentativo di apparire più giovane. Gli iniettivi, come il filler e il botox, seppur in alcuni casi siano indicati, sono da lasciare come ultima spiaggia. Negli ultimi anni i facialist hanno affinato tecniche di...