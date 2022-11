Fiorentina | poco spazio per il centrocampista | un club di Serie A sulle sue tracce

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 3 novembre 2022) Undellanon sarebbe felice delconcessogli sino ad ora e potrebbe lasciare i viola presto: c’è l’interesse di undiA. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Lanel pomeriggio di oggi disputerà l’ultima gara del girone di Conference League contro il Rigas: in Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.