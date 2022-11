Controlli gratuiti e screening endocrinologo per la popolazione studentesca

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 3 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La Croce Rossa con le infermiere volontarie entra all’Università del Sannio per promuovere la cultura della prevenzione. Mercoledì 9 novembre 2022 è in programma il primo incontro dedicato al controllo della tiroide e riservato a tutta laUNISANNIO. Losarà gratuito e si svolgerà dalle ore 9 alle ore 13 presso la sede didattica di Via dei Mulini (CUBO). Un impegno che vede in campo la dott.ssa Annachiara Tarantino, specialista in endocrinologia e infermiera volontaria. “Abbiamo accolto immediatamente l’iniziativa promossa dalla Croce Rossa e dalle Infermiere Volontarie dell’Ispettorato di Benevento – ha dichiarato il Rettore Gerardo Canfora –. L’obiettivo di questa campagna, che prevede altri incontri nel 2023, è quello di ...