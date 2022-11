“Tutto quello che mi ha dato emozione viene alla luce” | Il libro su Pino Daniele scritto dal figlio Alessandro

Leggi su influencertoday

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Napoli e i suoi mille colori, i sentimenti che vivono e fioriscono tra gli accordi: dall’amore per la chitarra scoperto da ragazzo tra le strade di un basso napoletanocertezza di non poter stare senza fare musica. Un viaggio che ha come punto di partenza e di arrivo assoluti la musica. Ilè l’omaggio delal padre, ma anche un documento che ripercorre i primi anni della carriera dell’artista, album dopo album., project manager e produttore artistico in ambito musicale. Secondogenito del “Mascalzone Latino”, ha lavorato per quindici anni con il padre, diventandone in breve tempo il personal manager. E? docente di varie discipline dell’organizzazione e della gestione dello spettacolo al ...