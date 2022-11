(Di mercoledì 2 novembre 2022) Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "Le dichiarazioni didel, a proposito del decreto rave, che rinviano all'esame parlamentare per 'evitare l'equivoco tecnico amministrativo' sono un riconoscimento che lae pericolosa. Grazie per l'onestà intellettuale. La conseguenza è il". Così Andreadel Pd su twitter.

Il Sannio Quotidiano

La tutela dellaè una priorità per la coalizione che ha vinto le scorse elezioni. Occorre ... La sparata disulla marcia su Roma... legalità e, lo si diceva ai tempi dell'Ulivo, sono temi di sinistra perché quando si fa ... Se poi Letta, Andreae Peppe Provenzano pensano di rifarsi una verginità a sinistra, ... **Sicurezza: Orlando, ‘esponenti governo ammettono norma sbagliata, ora ritiro’** Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "Le dichiarazioni di esponenti del governo, a proposito del decreto rave, che rinviano all esame parlamentare per 'evitare l equivoco tecnico amministrativo' sono ...LIVORNO: Un uomo è rimasto intossicato ed un cane ha perso la vita durante la lunga e drammatica sequenza di incendi che ha interessato la città di Livorno ...