Si è spenta Pina Cusimano | la scrittrice viveva a San Martino delle Scale

Leggi su filodirettomonreale

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Si èieri. Originaria di Santa Flavia, la donnada tantissimi anni a San. Chi ha avuto la possibilità di conoscerla la ricorda come una persona molto integrata nel territorio della frazione monrealese, soprattutto nel borgo storico, che amava moltissimo. “Lei, amante della natura e degli animali, ha saputo trasmettere molto amore per il territorio, dove era molto rispettata”, ricordano di lei alcuni vicini. “Molto oggettiva nelle sue analisi, dotata di una forte capacità di critica, si è spesa molto per il territorio di San”., sorella dell’ex direttore della sede palermitana della RAI, Salvatore, era una ...