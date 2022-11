Re Carlo contro il Governo | ospiterà i leader prima della Cop27

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 2 novembre 2022) ReIIIun ricevimento a Buckingham Palaceconferenzaa cui non prenderà parte. Pare proprio, dunque, che il nuovo Sovrano abbia deciso di ascoltare solo in parte i consigli dei suoi primi ministri, che gli hanno chiesto di non esporsi in occasione dell’importante evento per i problemi climatici mondiali. Come riporta il Daily Mail,aggirerà in maniera diplomatica il divieto che gli aveva imposto Liz Truss e che in seguito aveva ribadito anche il nuovo Primo Ministro Sunak. Buckingham Palace, infatti, ha dichiarato che il reun ricevimento nella giornata di venerdì, alla vigiliaconferenza delle Nazioni Unite sul clima in Egitto. ANSANel comunicato ufficiale si legge che il banchetto “riunirà oltre ...