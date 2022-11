Monopattini elettrici - Dott | a Roma debutta un' app sperimentale per guidare più sicuri

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Una sperimentazione per migliorare la sicurezza deiin condivisione, vittime, loro malgrado, della disinvoltura - chiamiamola così - di un'utenza non sempre attenta alle regole: è l'iniziativa che, azienda di micromobilità franco-olandese, ha messo in campo a, nell'ambito del progetto europeo RideSafeUM. La sperimentazione, cofinanziata da EIT Urban Mobility, organismo dell'Unione, punta di fatto a prevenire incidenti e cattivi comportamenti alla guida dei mezzi: a Salonicco la fase di test è già partita, mentre a Barcellona riguarda principalmente i mezzi di proprietà. Un'app permeglio. Per aderire al progetto, gli utenti didevono scaricare l'app RideSafeUMe selezionare uno dei...

Clickmobility.it - Mobilità e trasporto pubblico

Ora stiamo lavorando per quelli del 2024: si tratta di 411 autobuscomprati con i fondi del Pnrr'. Quando metterete mano alla giungla delle bike e deiin affitto 'Dal prossimo ...Il Comune di Rho ha reso pubbliche le regole per l'utilizzo deisu tutto il territorio cittadino. Iin città Il Comune di Rho ha avviato a costo zero per le casse comunali un servizio di sharing di mezziche coinvolgerà ... Roma: monopattini elettrici, al via il progetto Europeo RideSafeUM Oggi la città è il perimetro ideale per l’auto elettrica. Oltre che un contesto destinato a cambiamenti radicali, fatti di spazi da riconvertire e sostenibilità da reinventare. Auto e città, insomma: ...2 Novembre 2022 - I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 39 enne tunisino per tentato furto aggravato oltre a denunciarlo per possesso - Renonews.it ...