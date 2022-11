Masters 1000 Parigi-Bercy 2022 | Musetti agli ottavi in scioltezza | Basilashvili ko in due set

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Lorenzodi finale deldi, ultima prova stagionale del circuito. Il tennista toscano ha sconfitto in due set il georgiano Nikolozcon lo score finale di 6-4 6-2 dopo un’ora e undici minuti di partita., nella giornata di domani, affronterà il norvegese Casper Ruud, terza testa di serie del tabelloneno, che ieri ha battuto il padrone di casa Richard Gasquet in due set. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI QUANDO SI GIOCHERA’-RUUD PRIMO SET – La partita inizia subito con due possibilità di break per, maè bravo ad ...

Sinner convive da un po' di tempo con un problema alla caviglia destra, guaio fisico che non gli ha permesso di performare al meglio nel primo turno deldi Parigi - Bercy , e ora, dopo la partita in Francia, ha anche a che fare con un gonfiore alla mano destra. Berrettini, invece, è alle prese con una flascite plantare dalla finale dell'...