Corriere dello Sport

... e in molte occasioni nella storia della manifestazione che dà la possibilità a tutti i... Il telaio e la dinamica veicolostati studiati per offrire prestazioni e facilità di guida sia ai ...... costoro non avrebbero intonato cori ed alla fine del primo tempo avrebbero lasciato lo stadio, costringendo moltia seguire questi ultimi e coloro che sioppostistati vittime di ... "I tifosi sono frustrati": critiche feroci a Conte nonostante la vittoria Dalle indagini sulla morte del capo ultrà dell’Inter, Vittorio Boiocchi, emergono nuovi scenari sui rapporti tra società e tifosi ...Il momento è difficile in casa Sampdoria. Ma sceicco o no per fortuna ci sono i nostri tifosi che hanno scelto di restare vicino alla squadra di Stankovic… I Sampdoriani, quelli che vivono per la ...