Gf Vip 7 | Cristina Quaranta contro Nikita Pelizon | “È la peggiore in assoluto | mi spaventa una persona così!” Poi svela qual è stato il suo unico errore

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 2 novembre 2022), dopo la sua eliminazione dal Gf Vip 7, è stata intervistata dal settimanale Chi e non ha risparmiato critiche a nessuno dei suo ex coinquilini è dispiaciuta per la sua uscita ma ha mostrato il suo vero carattere e quindi è contenta per questo. Non ho vissuto al meglio questa esperienza perché con me c’erano traditori, lecchini e doppiogiochisti. Lain. Ha un fidanzato, ma in realtà è innamorata di Antonino Spinalbese. È artefatta, costruita: miunacosì. Lei è una stratega, ti colpisce sulle tue debolezze. Al pubblico questo non arriva, ma noi lo abbiamo capito. Antonino, che è unaperbene, generosa e premurosa, dovrà stare lontano da lei. La showgirl ha ...