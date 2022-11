Gemma Galgani lascia Uomini e Donne? «Ecco in quale programma la vedremo»

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Stando ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, e riportate da Coming Soon,, anzi potrebbe. Non c'è alcuna conferma ufficiale in merito all'addio della storica dama del Trono Over, ma pare che nel suo futuro ci sia un nuovo progetto televisivo che non ha nulla a che fare con i sentimenti. Come ricorderanno gli affezionati telespettatori, aera arrivata per cercare l'amore ma dopo più di dieci anni di permanenza non è ancora riuscita a trovare l'uomo della sua vita. Arriverà presto l'annuncio durante una delle prossime registrazioni?a Masterchef: addio a? Il ...

Si tratta di, che stando a quanto si legge sul sito Comingsoon.it, sarebbe pronta ad affrontare una nuova avventura televisiva . In particolare la famosa dama del trono over nei ...La dama del trono over accusata di cercare solo visibilità a Uomini e donne Insomma, Ida potrebbe "imitare" ancora una volta la sua amicache in passato è stata protagonista di diversi ...Si tratta di Gemma Galgani, che stando a quanto si legge sul sito Comingsoon.it, sarebbe pronta ad affrontare una nuova avventura televisiva. In particolare la famosa dama del trono over nei prossimi ...Nel Trono Over non trova più molto spazio come prima, occupato ormai dalla sua amica Ida Platano: si prenderà un'aspettativa