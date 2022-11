Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 2 novembre 2022) …. E , tu ? Vincenzo Calafiore 3 Novembre 2022 Ud “Sai quanto fa male non poter abbracciare chi ami, quanto silenzio c’è al risveglio, e quanto spaventa quel mostro invisibile che cambia continuamente la vita e costringe a vivere nella lontananza. Ho imparato che non bisogna arrendersi mai, anche quando il traguardo sembra lontano; che per vivere bisogna essere, straordinari, sognatori, coraggiosi, capaci di tuffarsi nelle emozioni, a sperare no nel possibile ma nell’impossibile. E tu, tu sei capace di ascoltare il mare, di camminare sotto le stelle, di riempire la tua anima di sogni?” Vincenzo Calafiore Amore, mi prenderò cura di te, dei nostri ricordi, di quei nostri sguardi che hanno attraversato l’anima e il cuore, dei nostri respiri che nel buio colmavano la lontananza. Farò di tutto per non dimenticare nulla di ciò che siamo stati, la felicità di pochi attimi che ...