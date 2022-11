Covid | in Cina il primo vaccino inalabile al mondo - Esteri - quotidiano net

La versione aerosol è offerta come dose di richiamo. Secondo gli scienziati convincerà anche chi teme ...Canada Goose ha tagliato l'outlook per l'intero esercizio per le interruzioni dovute alin. Il Dow Jones mette a segno un - 0,30% a 32.552 punti. L' S&P - 500 segna un - 0,43% a 3.839 ...AGI - La Cina è il primo Paese al mondo ad utilizzare il nuovo vaccino inalabile contro il Covid-19. Il 26 ottobre una emittente cinese ha diffuso il video in cui un operatore sanitario somministra il ...Stop alle vaccinazioni obbligatorie per i medici a partire dall'1 novembre. Letta: 'Peggio di così era difficile iniziare'. 'Fiera per norma su carcere ostativo', ha detto il presidente del ...