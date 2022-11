(Di martedì 1 novembre 2022) La diciassettenne soccorsa in via Newton, lo scontro tra ragazzini a Sansepolcro. E uno sull'orlo del coma etilico a Terranuova. Due ...

LA NAZIONE

La diciassettenne soccorsa in via Newton, lo scontro tra ragazzini a Sansepolcro. E uno sull'orlo del coma etilico a Terranuova. Due ...Accade nel calcio - specie quello nostrano - e accade anche nel football americano dove la scorsanel derby di Michigan si è scatenato unpestaggio nel tunnel che porta agli spogliatoi. ... Notte folle: aggredita una ragazza, giovanissimi tra risse e intossicazione da alcol Malori per abusi di alcol e droghe, aggressioni, incidenti stradali. La notte di Halloween a Genova è stata complicata per il personale sanitario e delle forze dell'ordine. Diversi interventi di 118 e ...Malori per abusi di alcol e droghe, aggressioni, incidenti stradali. La notte di Halloween a Genova è stata complicata per il personale sanitario e delle forze dell'ordine. (ANSA) ...