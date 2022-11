LIVE Bayern Monaco-Inter 1-0 | Champions League calcio in DIRETTA | inizia il secondo tempo!

(Di martedì 1 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA56? Kimmich da fuori area manda fuori. 54? Bellanova sbaglia lo stop dopo un bel cross di Gosens. 52? Kimmich ammonito, fallo su Correa. 50? Rete in fuorigioco di Acerbi. 48? Fuori Upamecano e dentro Davies nel. 46?il21.46 Primo tempo equilibrato che viene spezzato da un colpo di testa di Pavard, Lautaro Martinez spreca una buona occasione. A tra poco per il45? Finisce il primo tempo,1-0. 43? Pressing delnel finale di primo tempo. 41? Giallo per Gosens, trattenuto Coman. 39? Giallo per Sabitzer, fallo su Darmian. 37? ...

Sky Sport

Allo Stadio San Siro, il match valido per la 6ª giornata di Champions 2022/2023 traMonaco e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Allianz Arena,Monaco e Inter si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Champions League 2022/23. SintesiMonaco Inter 1 - 0 MOVIOLA Fischio d'inizio - Si parte! ..MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Di partite 'ininfluenti' in Champions League non ne esistono. E se nel Gruppo C i giochi sono ormai fatti, con ilMonaco già certo del primo posto e il Barcellona 'retrocesso' in Europa League, l'Inter di Simone Inzaghi (che andrà agli ottavi di finale da seconda) cerca risposte importanti e nuove ... Bayern Monaco-Inter, il risultato in diretta LIVE L'incursione dei bavaresi allunga la lista di pretendenti al cartellino del centrale dell'Inter, già destinato a far parlare nuovamente di sé sul mercato ...premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live 20.18 - Stanislav Lobotka, regista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita della sfida contro ...