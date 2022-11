Juve-PSG | due assenze all’ultimo momento | c’è l’annuncio

(Di martedì 1 novembre 2022) Domani scendono in campo laed il Paris Saint Germain. Duedell’ultimo, è arrivato. Allaserve dare uno scossone. I tifosi si aspettano un cambiamento di rotta netto, soprattutto per lasciarsi alle spalle quelli che sono stati risultati tremendamente negativi in questa fase iniziale della stagione. Se è vero che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

La Gazzetta dello Sport

Ci sono in ballo ben 20 milioni di motivi per qualificarsi e tutto passerà dalla sfida contro ildomani sera.... occhi puntati sul talento dello Shakhtar Donetsk Mykhaylo Mudryk che piace allama sul quale è piombato forte il Paris Saint - Germain, su Noah Okafor che non esclude un approdo in Italia (... Kean, Fagioli, Miretti e Soulé: la giovane Juve alla prova Psg Milan Skriniar, stella dell'Inter in scadenza di contratto, è un obiettivo di calciomercato del PSG che però avrebbe preso una nuova decisione ...I bianconeri chiamati ad una prova d'orgoglio davanti ai propri tifosi anche per evitare uno spiacevole record ...