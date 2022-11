Israele di nuovo al voto | Netanyahu sogna il colpaccio

(Di martedì 1 novembre 2022)ritorna alle elezioni in quello che sembra esser diventato un deja-vù eterno, un continuo rincorrersi di stalli. E nuovamente ci troviamo a commentare unche avrà una chiara dinamica: Benjamincontro tutti. Le elezioni del primo giorno di novembre saranno le quinte in tre anni e mezzo di stallo politico e tensioni. InsideOver.

ha scatenato una guerra che dura da 40 anni nelle Alture del Golan per lei. Già oggi è ... Poi si girano e la portano a casa, e il giorno dopo si svegliano e lo fanno di.' Più il pozzo è ...A San Paolo, davanti a una folla festante, ha ripreso i temi principali: dar luogo a un... Michelle Bolsonaro, moglie dell'ex presidente, ha votato con la bandiera didipinta sulla ...Toni apocalittici a Gerusalemme per le elezioni di oggi, mentre avanza l'ondata di terrorismo che fa morti e feriti ogni giorno, e Israele compie il rito principale della democrazia, cittadella nella ...AGI - A un anno e mezzo dalle ultime elezioni, Israele torna nuovamente alle urne domani: è la quinta volta in tre anni e mezzo, un unicum per lo Stato ebraico che non ha mai visto niente di simile ...