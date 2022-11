Giacomo Leopardi | altro che poeta degli idilli! Fu anche filosofo e Remo Bodei lo spiega al meglio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 novembre 2022) “era oltre che un grandeeraun, forse il più grandedel nostro ‘800 e non solo.” Iniziava così,, il 20 settembre 2008, la lezione magistrale tenuta a Sassuolo, in occasione del Festival della filosofia: con un’affermazione che non andava dimostrata (un dato di fatto), perché ormai evidente a tutti. Eppure, c’è stato un tempo in cui, con Francesco De Sanctis e Benedetto Croce ebbe inizio una tendenza dominante della critica italiana tesa a screditare la filosofia del recanatese. De Sanctis, anzitutto: quella di“non è ancora una filosofia. È il cattivo germoglio della disperazione. La secrezione dell’umor nero. È la sua malattia. Gli mancano le qualità di un ingegno ...