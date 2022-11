“Evitabile” Sui medici no-vax la voce contraria interna al centrodestra

Leggi su iltempo

(Di martedì 1 novembre 2022) Polemicaalper la decisione di reintegrare negli ospedali ino-vax. A parlare, dopo le proteste di Licia Ronzulli, è anche Alessandro Cattaneo, capogruppo di Forza Italia alla Camera, intervistato nel corso dell'edizione del 1 novembre di Tagadà, talk show pomeridiano di La7 condotto da Alessio Orsingher: “Credo che sia un segnale che potevamo evitare di dare. Il termine della scadenza già indicato in precedenza era idoneo. Inoltre se un medico debba essere radiato o reintegrato da un albo è una scelta che non fa un parlamentare, un capogruppo e nemmeno il ministro, ma lo fa l'Ordine deie degli organismi scientifici che sono appositamente creati per questo”. “Io - dice ancora l'ex sindaco di Pavia - da legislatore centrale ribadisco che andrei molto cauto. Sono molto ...