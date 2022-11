Amazzonia | con lo stop alla deforestazione | Lula può fermare la corsa del riscaldamento globale

(Di martedì 1 novembre 2022) Domenica 28 ottobre 2018, i brasiliani votarono al secondo turno delle elezioni presidenziali. La vittoria di Jair Bolsonaro, candidato liberale, fu nettissima con il 56 percento dei suffragi. Dodici punti più del rivale, Fernando Haddad, già sindaco di San Paolo e ministro dell’Istruzione, candidato del Partito dei Lavoratori degli ex presidentida Silva e Dilma Rousseff. Domenica sle parti si sono invertite, ma con uno scarto ridottissimo: 50,9 percento, più di 60 milioni di voti, percontro i 58 di Bolsonaro, fermo al 49,1 percento. La partecipazione democratica è stata straordinaria, attorno all’ottanta per cento, un miraggio per le democrazie occidentali; e le schede bianche o nulle sono state più o meno le stesse del primo turno, attorno al 4 e mezzo percento. Nel ballottaggio, Bolsonaro ha raccattato sette ...

La promessa - impegno della non deforestazione dell'è in questo senso il test, molto ...che sembra la regola inviolabile che fa della natura e degli umani risorse da sfruttarela stessa e ...... garanzie per i popoli originari e la difesa dell'ambiente () lasciati da Bolsonaro nelle ... La pertinaciacui ha prima lusingato e poi combattuto Alexandre de Moraes, presidente della ...Nei quattro anni al potere di Bolsonaro, la deforestazione ha raggiunto tassi da record, ora il neo-eletto presidente dovrà mantenere le promesse fatte in campagna su ambiente e indigeni ...Matteo Renzi e Alessandro Di Battista, Enrico Letta e Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Beppe Grillo. Tutti uniti, per un giorno, a festeggiare la vittoria di Lula in Brasile ...