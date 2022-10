Venezia | Javorcic ad un passo dall'esonero | due i possibili sostituti

Il tecnico arrivato in estate dopo la promozione con il Sudtirol ha i giorni contati dopo l'ultimo ko interno contro l'Ascoli. La società cerca un sostituto tra ex tecnici di ...Il tecnico del, è al capolinea dopo il quinto stop interno in sei gare. Loading...Da candidato alla promozione a inquilino della zona retrocessione: l'avvio di stagione del Venezia è stato totalmente opposto a quelle che erano le aspettative della vigilia. Gli appena nove punti con ...Situazione Resta in ogni caso l’importanza, per il Como, di vincere domenica nello scontro diretto con il Venezia Perugia sconfitto in casa per 0-2 dal Cittadella. La squadra umbra, che sembrava esser ...