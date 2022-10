Ucraina | sindaco | ' alcune zone di Kiev senza corrente e acqua causa raid russi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 31 ottobre 2022), 31 ott. (Adnkronos) - IldiVitaliy Klitschko ha confermato che idi questa mattina sulla capitalehanno colpito infrastrutture energetiche e che indella città non c'è elettricità né. "A seguito degli attacchi aerei alle infrastrutture, parte della capitale è stata tagliata fuori. Non c'è approvvigionamento idrico in, né elettricità. Tutti gli altri servizi funzionano", ha scritto su Telegram. In precedenza, l'amministrazione militare della città diaveva riferito che la difesa aerea diaveva risposto al fuoco nemico esortando allo stesso tempo i cittadini a restare nei rifugi.