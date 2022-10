Strage di Halloween | la polizia sudcoreana ammette errori di sottovalutazione Oltre 150 le vittime

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Dopo la pioggia di critiche, laha ammesso di aver compito “” dinelle misure per prevenire la tragedia dia Itaewon. Il quartiere di Seul, capitale della movida della capitale, in cui sono morte più di 150 persone. Schiacciate nella calca di gente in preda al panico. Che riempiva un vicolo della zona largo appena 4 metri.di, ladiHong Ki Hyun, capo dell’Ufficio per la gestione dell’ordine pubblico dellanazionale, si è lamentato di non aver potuto “prevenire la tragedia”. Di fronte alle crescenti critiche per l’operato delle forze di sicurezza. Previsioni sbagliate. ...

ma tante volte anche una pulsione trasgressiva e dagli esiti persino distruttivi, come ci raccontano fatti recentissimi, dal rave party di Modena alla tragedia di Seul. A regolare l'enorme traffico di persone che si è riversato su Itaewon per il primo Halloween senza restrizioni dall'inizio della pandemia non aveva pensato nessuno. Doveva essere una nottata di svago e divertimento, ma si è ben presto trasformata in una tragedia.