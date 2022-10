Rave a Modena | dopo la mediazione i partecipanti lasciano il capannone Salvini | «Pacchia finita»

Leggi su ilsole24ore

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Oggi in Consiglio dei ministri si completerà la squadra del governo Meloni, con i sottosegretari e i viceministri. Tra le prime misure le nuove regole per il Covid, il rinvio della riforma Cartabia e il mantenimento dell’ergastolo ostativo. Tra le priorità l’emergenza bollette: bisogna correre e dare «risposte immediate, i costi sono diventati insostenibili. Stiamo lavorando per rafforzare le misure nazionali», spiega Meloni. L’esecutivo intanto è impegnato sull’aggiornamento della Nadef e potrebbe sottoporre ai ministri il documento di programmazione con le nuove stime nel prossimo Cdm, forse il 4 novembre