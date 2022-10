Maradona è meglio e Pelé | e Osimhen è meglio di Kane

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Victornella top 4 dei migliori cannonieri d’Europa, il nigeriano superail bomber del Tottenham.dicome, potrebbe essere il nuovo coro dello stadio di Fuorigrotta, da urlare a squarciagola tutti insieme. Haaland, Lewandowski, Mbappé ecompletano per i Fab Four d’ Europa. Dopo la tripletta di sabato pomeriggio,si va a collocare sopra, bomber del Tottenham e pure Messi. Il nigeriano va in gol una volta a partita, ogni 92 minuti.di lui ci sono l’inarrivabile Haaland (54 minuti), Lewandowski, Mbappé e Neymar, ma i due del Psg (rispettivamente ...

Calcio News 24

Il Napoli si trova al quattordicesimo posto in Europa ed è la seconda squadra d'Italia,di ... La partita in questione è quella delcontro lo Spezia, dove gli azzurri faticarono a ......scatenata in quegli anni dalla rapida industrializzazione e le nuove scoperte scientifiche è... e in particolare alla scena della visione diin macchina. Oggetti e figure umane sono ... Maradona è meglio e Pelé, Osimhen è meglio di Kane Queste le parole di Cristiana Sinagra, madre di Diego Armando Maradona Jr., in una lunga intervista concessa al Corriere del Mezzogiorno: ...Gli auguri di Careca: 'Manca, ma continua e sarà sempre presente tra noi' Antonio de Oliveira Filho, meglio noto come Careca, ex attaccante del Napoli, ha pubblicato un post su Instagram dove ha dedic ...