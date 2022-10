Cremonese | il pareggio salva Alvini

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Latrova unimportante contro l’Udinese e, per il momento, la sua panchina Latrova unimportante contro l’Udinese e, per il momento, la sua panchina. Serviva una scossa dopo la partita contro la Sampdoria e c’è stata da parte della squadra in una partita difficilissima.tiene salda la sua panchina e anche la società ha dato esito positivo all’allenatore sia prima della sfida e sia dopo il match. Lo scrive Il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

voto 6 : Alvini è riuscito a strappare un punto, senza però trovare la prima vittoria ... Uomo copertina Candreva, che prima si inventa ilcon un pallonetto geometrico e poi innesca i ...Questa la sintesi della domenica grigiorossa, in cui la, in casa, ha strappato solo uncontro l' Udinese . Un punto conquistato con determinazione, questo si e con la ...Un solo punto nelle ultime cinque giornate, lo score peggiore di tutta la serie A. Il Lecce ha raccolto nello stesso periodo 2 punti; la Cremonese 3 (ma nessuna vittoria); Sampdoria ed Empoli 4. Lo Sp ...Un altro punto, ancora nessuna vittoria, ma piccoli passi per rimanere attaccati ad una speranza. Questa la sintesi della domenica grigiorossa, in cui la Cremonese, in casa, ha strappato solo un pareg ...