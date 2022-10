Chiesta la perizia psichiatrica per l' aggressore del supermercato di Assago

Leggi su agi

(Di lunedì 31 ottobre 2022) AGI - Un ridisu Andrea Tombolini, il 46enne autore dell'aggressione a sei persone all'ipermercato Carrefour del centro commerciale MilanoFiori di, è stata firmata dal pm Paolo Storari. L'istanza con cui si chiede di accertare la capacità di intendere e di volere dell'uomo, accusato dell'omicidio di Luis Fernando Ruggieri e di quello duplice tentato a due delle sei persone accoltellate, sarà inoltrata all'ufficio gip e valutata dal giudice Patrizia Nobile. Era stata lei stessa nell'ordinanza in sede di convalida dell'arresto ad applicare la custodia cautelare in luogo cura (il reparto di psichiatria dell'ospedale San Paolo) e non in carcere "nell'attesa di un auspicabile accertamento tecnico sull'imputabilità dell'indagato".