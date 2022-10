Borsa | Milano chiude in rialzo con Unicredit | Diasorin

Sky Tg24

Ladichiude la prima seduta della settimana in rialzo (Ftse Mib +0,55% a 22.652 punti) e sui massimi da metà agosto con il pil che cresce a sorpresa. Da segnalare lo sprint di Diasorin (+2,...Seduta poco mossadi. Come da attese il Ftse Mib ha aperto gli scambi sulla parità attestandosi in area 22500 punti. Nel corso delle fasi successive il paniere di riferimento di Piazza Affari ha però ... La Borsa di oggi 31 ottobre, andamento, indici e quotazioni in tempo reale Europa cauta. Acquisti su titoli oil nonostante calo greggio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 ott - Chiusura leggermente positiva per le Borse europee nella prima seduta della settimana ...La Borsa di Milano chiude la prima seduta della settimana in rialzo (Ftse Mib +0,55% a 22.652 punti) e sui massimi da metà agosto con il pil che cresce a sorpresa. (ANSA) ...